Safran : se replie en direction de 250E information fournie par Cercle Finance • 13/06/2025 à 14:41









(CercleFinance.com) - Après une semaine de plafonnement sous 266E, Safran se replie en direction de 250E (ex-résistance du 8 au 12 mai).

C'est un support technique fragile et Safran risque de subir l'attraction du 'gap' des 234,3E du 30 avril, avant de tester un soutien vers 230E.





Valeurs associées SAFRAN 252,1000 EUR Euronext Paris -2,32%