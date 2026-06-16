Safran s'allie à MBDA pour des frappes de longue portée

Safran et son partenaire MBDA ont annoncé mardi avoir engagé des négociations exclusives avec la direction générale de l'Armement (DGA) dans le cadre du programme successeur du lance-roquettes unitaire pour les frappes de longue portée terrestres.

Développé conjointement par MBDA et Safran Electronics & Defense, le projet baptisé Thundart - qui devrait entrer en service opérationnel d'ici 2030 - doit offrir aux Armées françaises une capacité de frappe de précision jusqu'à 150 km.

Dans leur communiqué, les deux groupes de défense disent prévoir la création d'une coentreprise détenue à parts égales afin d'accélérer le développement du programme et de ses futures évolutions, qu'il s'agisse d'une augmentation de sa portée, d'une adaptation à de nouveaux environnements opérationnels ou d'un enrichissement des capacités du système.

L'objectif est également de répondre aux besoins d'autres pays alliés, expliquent les partenaires.

Imaginée comme une réponse "souveraine" et produite en France, la solution doit s'accompagner de recrutements sur plusieurs sites stratégiques, notamment à Fougères, Éragny et Montluçon pour Safran Electronics & Defense, ainsi qu'à Bourges, Saint-Médard-en-Jalles, Selles-Saint-Denis et Le Plessis-Robinson pour MBDA.

Safran avait indiqué hier, à l'occasion du salon Eurosatory à Villepinte, avoir remporté un contrat "majeur" avec un pays européen dont le nom n'a pas été dévoilé pour sa technologie de lutte anti-drones Skyjacker.

Conçue autour d'une architecture modulaire et évolutive, Skyjacker associe un système de commandement et de contrôle à des capteurs et effecteurs dédiés à la détection et à l'identification de drones.