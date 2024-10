Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Safran : repart à l'assaut du record des 218,9E information fournie par Cercle Finance • 14/10/2024 à 17:31









(CercleFinance.com) - Safran (208,5E) poursuit le rebond amorcé sur le palier des 200E et repart à l'assaut du record des 218,9E du 27 mai (et se rapproche du zénith des 216,2E du 26 septembre): en cas de franchissement, la route des 230/231E (nouveau zénith) serait ouverte.





Valeurs associées SAFRAN 208,80 EUR Euronext Paris +1,95%