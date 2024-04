Safran renouvelle son contrat de soutien pour les moteurs des hélicoptères Merlin

(AOF) - Safran Helicopter Engines a signé un contrat avec l'agence Defence Equipment & Support (DE&S) du ministère de la Défense britannique pour poursuivre le soutien des moteurs RTM 322 utilisés sur la flotte de 55 hélicoptères Merlin de la Royal Navy. Ce contrat d’une durée de six ans entrera en vigueur en avril 2024, avec des options permettant de le prolonger jusqu'à la date de retrait du service du Merlin, en 2040.

Ce contrat de support continuera d'être géré depuis les installations de Safran Helicopter Engines à Fareham au Royaume-Uni, où se trouve l'équipe en charge de la maintenance, du support technique et du soutien logistique, en contact avec les unités opérationnelles de la Royal Navy, qui bénéficieront également de représentants sur les bases de Yeovilton et Culdrose.

Ce nouveau contrat est une garantie de pérennité pour le site et les capacités industrielles de Safran à Fareham : au-delà des 32 emplois directement concernés, ce sont 160 emplois en Grande-Bretagne dont l'avenir est ainsi garanti.

