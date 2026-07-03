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Safran renonce à acquérir Exail
information fournie par Reuters 03/07/2026 à 22:36

Safran SAF.PA et Exail Technologies EXA.PA ont annoncé vendredi l'échec des discussions en vue d'une acquisition de l'ex-Groupe Gorgé par l'équipementier aéronautique français.

"(...) les parties (ne sont) pas parvenues à s'entendre sur des conditions mutuellement acceptables", dit Safran dans un communiqué tandis qu'Exail se contente de déclarer dans un communiqué distinct que les "discussions ont pris fin et qu'aucun accord engageant n'a été conclu entre les parties concernant l'opération envisagée, laquelle ne sera donc pas poursuivie".

Les deux entreprises avaient déclaré le 26 juin, là aussi dans deux communiqués distincts, envisager une acquisition d'Exail Technologies par Safran au prix de 128,5 euros par action.

(Rédigé par Bertrand Boucey)

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