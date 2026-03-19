Safran renforce ses capacités de maintenance aux États-Unis
information fournie par Zonebourse 19/03/2026 à 09:52
Safran annonce l'inauguration d'un nouveau bâtiment sur son site de Sarasota (Floride), dédié à la maintenance, la réparation et la révision (MRO) de systèmes électriques aéronautiques. Cette extension porte la superficie totale du site à 13 000 m² et renforce son positionnement dans les secteurs de l'aéronautique, de la défense et de l'industrie.
Le nouveau bâtiment regroupe notamment les activités électriques acquises auprès de Thales en 2023 à Orlando, incluant les générateurs, l'électronique de puissance et les systèmes de batteries lithium.
L'ensemble permet désormais au site de couvrir tout le cycle de vie des systèmes, de la recherche et développement à la fabrication, jusqu'au support en service.
Le titre recule de 2,4% ce matin, à la bourse de Paris.
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