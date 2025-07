Safran: relèvement des perspectives annuelles information fournie par Cercle Finance • 31/07/2025 à 08:00









(Zonebourse.com) - A l'occasion de sa publication semestrielle, Safran indique relever ses perspectives pour 2025, à périmètre constant, visant désormais un résultat opérationnel courant de cinq à 5,1 milliards d'euros et une croissance du chiffre d'affaires en augmentation de 10 à 12%.



L'équipementier aéronautique a engrangé au premier semestre un BPA de 12,07 euros, contre 0,13 euro un an auparavant, et un résultat opérationnel courant (en données ajustées) en hausse de 27,2% à 2,51 milliards, soit une marge améliorée de 1,9 point à 17%.



Son chiffre d'affaires ajusté a augmenté de 13,2% à près de 14,8 milliards d'euros, soutenu d'abord par un CA de la propulsion en progression de 16,9% (porté par une hausse de 21,3% des activités de services et de 9,7% des activités de première monte).



'Lors du Salon du Bourget, les tendances de fond du secteur ont été confirmées et les perspectives de croissance prometteuses aussi bien pour l'aéronautique civile que pour la défense ont été soulignées', rappelle son directeur général Olivier Andriès.





Valeurs associées SAFRAN 280,8000 EUR Euronext Paris 0,00%