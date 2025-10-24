 Aller au contenu principal
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 287,50
+0,56%
Indices
Chiffres-clés

Safran relève ses perspectives annuelles
information fournie par Zonebourse 24/10/2025 à 07:42

A l'occasion de sa publication trimestrielle, Safran indique relever ses perspectives pour 2025, qui intègrent désormais l'impact net attendu des droits de douane, mais excluent la contribution nette des activités d'actionnement et de commandes de vol acquises en juillet.

Ainsi, le motoriste et équipementier aéronautique anticipe désormais une croissance du chiffre d'affaires de 11 à 13%, un résultat opérationnel courant de 5,1-5,2 milliards d'euros et un cash-flow libre de 3,5-3,7 MdsEUR pour l'ensemble de l'année en cours.

Le chiffre d'affaires des neuf premiers mois de 2025 s'élève à 22,62 MdsEUR, en croissance organique de 15% qui reflète la progression de toutes les divisions, et en particulier de la propulsion (+19,5% pour les pièces de rechange et +22,2% pour les services, en USD).

'Le troisième trimestre a permis de confirmer le dynamisme des activités d'après-vente pour moteurs civils et s'est distingué par la livraison d'un nombre record de moteurs LEAP', souligne en outre le directeur général de Safran, Olivier Andriès.

Valeurs associées

SAFRAN
307,8000 EUR Euronext Paris 0,00%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com.

