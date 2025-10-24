Safran relève ses perspectives annuelles
information fournie par Zonebourse 24/10/2025 à 07:42
Ainsi, le motoriste et équipementier aéronautique anticipe désormais une croissance du chiffre d'affaires de 11 à 13%, un résultat opérationnel courant de 5,1-5,2 milliards d'euros et un cash-flow libre de 3,5-3,7 MdsEUR pour l'ensemble de l'année en cours.
Le chiffre d'affaires des neuf premiers mois de 2025 s'élève à 22,62 MdsEUR, en croissance organique de 15% qui reflète la progression de toutes les divisions, et en particulier de la propulsion (+19,5% pour les pièces de rechange et +22,2% pour les services, en USD).
'Le troisième trimestre a permis de confirmer le dynamisme des activités d'après-vente pour moteurs civils et s'est distingué par la livraison d'un nombre record de moteurs LEAP', souligne en outre le directeur général de Safran, Olivier Andriès.
Valeurs associées
|307,8000 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
