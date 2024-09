Safran : RBC initie le suivi du titre à Surperformance

(AOF) - RBC initie sa couverture à Surperformance sur le titre Safran avec un objectif de cours à 240 euros. "Notre note est basée sur la solidité continue du marché des pièces de rechange, qui offre un potentiel de hausse par rapport aux estimations pour 2024-2026. Le groupe devrait bénéficier d'une inflexion positive de la rentabilité sur les moteurs LEAP et de la poursuite du redressement de l'activité 'Interiors', explique la banque canadienne.

En outre, RBC évoque des catalyseurs positifs pour Safran qui comprennent des ajustements de portefeuille (fusions et acquisitions potentielles et cession de l'activité cabine), l'allocation du capital et une perspective positive à long terme lors de la journée investisseurs de décembre prochain.

