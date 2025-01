Safran : rachat d’actions pour annulation

(AOF) - Lors de sa Journée Investisseurs du 5 décembre 2024, Safran a annoncé un nouveau plan de rachat d’actions pour annulation de 5 milliards d’euros entre 2025 et 2028. Dans ce contexte, Safran a conclu, un mois plus tard, une convention avec un prestataire de services d’investissement pour une première tranche de ce nouveau plan de rachat d’actions pour annulation. Suivant les termes de cette convention, Safran achètera ses propres actions pour un montant maximum de 350 millions d’euros à compter du 10 janvier 2025 et au plus tard le 14 avril 2025.

Cette opération sera réalisée conformément à l'autorisation relative au rachat d'actions donnée le 23 mai 2024 par l'Assemblée générale des actionnaires.

