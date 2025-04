Safran: présente ses avancées sur le divertissement en vol information fournie par Cercle Finance • 09/04/2025 à 14:52









(CercleFinance.com) - Safran Passenger Innovations (SPI) annonce la démonstration de sa nouvelle solution innovante de casting d'appareils portables, à l'occasion du salon Aircraft Interiors Expo (AIX) 2025 (8-10 avril à Hambourg).



Cette fonctionnalité permet aux passagers de connecter facilement leurs appareils personnels aux écrans de divertissement en vol (IFE) RAVE, leur permettant ainsi de diffuser leur contenu préféré directement sur l'écran du dossier de siège.



Présenté comme 'révolutionnaire', cette solution favorisera également l'engagement social et la productivité pendant les vols, assure Safran.









