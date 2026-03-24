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Safran : plancher des 282E très compromis
information fournie par Zonebourse 24/03/2026 à 14:59

Safran enfonce de nouveau le plancher des 282E du 24 novembre : le support est fragilisé et le cours risque maintenant de décrocher en direction de l'ex-résistance historique des 248,5E du 27 février 2025.
La dernière oscillation entre 350 et 282E laissé craindre un potentiel de repli de -68E jusque sur 215E, c'est dire le "gap" du 22 février 2025, voir opérer le retracement du plancher des 200E des 7 et 9 avril 2025.

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1 commentaire

  • 15:19

    On s'en fout des anlyses graphiques; elles ne veulent pas dire grand chose en temps normal, alors, en ces temps boulerversés autant par les évènements que par les déclarations sans queue ni tête du chefaillon de la Maison Blanche, elles ne veulent vraiment plus rien dire. Tous ces posts ne sont que du remplissage qui n'est même pas en bon français avec une faute d'orthographe énorme.

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