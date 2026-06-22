information fournie par Reuters • 22/06/2026 à 10:23

Safran-Partenariat Stratégique avec SatSure sur le renseignement géospatial

Safran SA SAF.PA :

* SAFRAN ET SATSURE NOUENT UN PARTENARIAT STRATÉGIQUE POUR FAIRE PROGRESSER LE RENSEIGNEMENT GÉOSPATIAL (GEOINT) SUR LE MARCHÉ INDIEN

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(Rédaction de Gdansk)