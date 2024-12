Safran: parmi les plus fortes hausses du CAC40 en 2024 information fournie par Cercle Finance • 27/12/2024 à 15:53









(CercleFinance.com) - Signant une progression de près de 32% depuis le début de l'année, Safran affiche à ce stade l'une des meilleures performances parmi les composantes du CAC40, en dépit d'une chute de 7,3% début décembre sous le coup de perspectives 2025-28 jugées décevantes.



Pour rappel, le groupe de hautes technologies avait par exemple indiqué prévoir un ROC de 4,7-4,8 milliards d'euros en 2025, inférieur donc au consensus qui était de 4,9 milliards selon UBS, ainsi qu'une croissance de seulement 7 à 9% par an de son CA sur 2024-28.



'L'équipe de management de Safran est connue pour établir des objectifs prudents, mais les prévisions financières pour 2028 dévoilées ce matin dépassent cette prudence habituelle', réagissait-on alors chez Barclays.



Si ces perspectives ont pesé sur l'action sur le mois qui s'achève, le bilan annuel n'en demeure pas moins largement positif pour son cours de Bourse, porté par des performances solides dévoilées en cours d'année.



Sur les six premiers mois de 2024, Safran a ainsi réalisé des hausses de 19,2% de son chiffre d'affaires et de 41% de son résultat opérationnel courant, reflétant 'une forte demande dans les secteurs de la propulsion aéronautique et de la défense', selon Saxo Banque.



'Le succès des moteurs LEAP et l'acquisition stratégique de Preligens, spécialisée en intelligence artificielle pour la défense, renforcent sa dynamique de croissance', ajoutait l'établissement bancaire danois.



Au cours de la semaine dernière, Deutsche Bank a relevé sa recommandation sur Safran à 'acheter', avec un objectif de cours rehaussé à 243 euros, mettant en évidence la solidité du dossier dans une optique de long terme.





