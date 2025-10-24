Safran : objectifs annuels rehaussés malgré l'impact négatif des droits de douane sur le ROC

(AOF) - Safran (-1,75% à 302,40 euros) affiche un des plus forts replis du CAC 40, en dépit de robustes ventes au troisième trimestre 2025. Sur cette période, ils s'élèvent à 7,852 milliards d'euros, en hausse organique de 18,5% contre un consensus de 7,557 milliards d'euros et une croissance organique estimée à 15%. "Portés par cette solide performance et tout en intégrant l’impact estimé des droits de douane, nous relevons l’ensemble de nos perspectives annuelles", a commenté Olivier Andriès, directeur général de Safran. Les nouvelles prévisions sont globalement conformes au consensus.

Safran inclut désormais dans ses perspectives 2025 l'impact négatif attendu des droits de douane sur le résultat opérationnel courant (ROC) : entre 100 et 150 millions d'euros.

Pour l'année 2025, l'équipementier aéronautique vise désormais une croissance du chiffre d'affaires entre 11 et 13% contre une fourchette précédente entre 10 et 12%. Le résultat opérationnel courant devrait se situer entre 5,1 et 5,2 milliards d'euros contre 5-5,1 milliards d'euros précédemment.

Le cash-flow libre est estimé entre 3,5 et 3,7 milliards d'euros, contre 3,4 et 3,6 milliards d'euros précédemment, dont un impact négatif estimé de 380 à 400 millions d'euros, associé à la surtaxe sur les grandes entreprises, et en fonction du calendrier de paiement de certains acomptes et du rythme de paiement des États clients.

Selon Jefferies, l'objectif de résultat opérationnel est en ligne avec les prévisions de 5,18 milliards d'euros et les prévisions de flux de trésorerie disponible se situent désormais dans le bas de la fourchette : 3,519 milliards d'euros.

Safran explique que ces perspectives reposent notamment, mais pas exclusivement, sur différentes hypothèses. Les livraisons de moteurs LEAP devraient croître à plus de 20% par rapport à 2024 (contre une fourchette antérieure annoncée entre 15 et 20%).

Le chiffre d'affaires des pièces de rechange est toujours attendue en hausse entre 15 et 19%. Celui des activités de services devrait progresser entre 21 et 26% (contre une estimation précédente de 15-19%).

Un nombre record de livraisons de moteurs LEAP

Concernant ses ventes sur ce troisième trimestre, la croissance a été tirée par l'activité Propulsion dont le chiffre d'affaires ressort à 4,044 milliards d'euros, soit une augmentation de 25,6% en organique. Les marchés anticipaient des revenus à hauteur de 3,754 milliards d'euros. Sur ce segment d'activité, Safran souligne que "les livraisons de moteurs LEAP ont atteint 511 unités contre 365 au troisième trimestre 2024, soit une hausse de 40%, illustrant un fort rattrapage par rapport au premier semestre (troisième trimestre en hausse de 25% par rapport au second trimestre 2025)".

"Le troisième trimestre a permis de confirmer le dynamisme des activités d'après-vente pour moteurs civils et s'est distingué par la livraison d'un nombre record de moteurs LEAP", explique Olivier Andriès. Les ventes de pièces de rechange pour moteurs civils sur la période sont en hausse de 16,1 %, soutenues principalement par le moteur CFM56 et les moteurs de forte puissance, ainsi que par la contribution du LEAP.

De surcroît, Invest Securities souligne que "la légère surperformance de l'activité défense, avec un chiffre d'affaires à 3,004 milliards d'euros (+11,7% en organique) contre 2,947 milliards d'euros attendus, compense la légère contreperformance de l'activité aircraft interiors : CA de 802 millions d'euros (+9,8% en organique) contre un consensus de 843 millions d'euros".

Le chiffre d'affaires des neuf premiers mois de 2025 s'élève à 22,62 milliards d'euros, en hausse de 14,9% sur un an.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur Safran

Points-clés

- Troisième équipementier aéronautique mondial : numéro 1 mondial des moteurs d’avions civils, des turbines et commandes de vols d’hélicoptères, des transmissions de puissance, des nacelles de moteurs d’avions, numéro 2 des moteurs spatiaux et numéro 4 des moteurs militaires… ;

- Activité de 27,3 Mds€, organisée en 3 divisions : la propulsion aéronautique et spatiale (50% dans les moteurs et turbines d’hélicoptères), l’équipement&défense (38%) et équipements intérieurs pour avions sous la marque Aircrafts interiors (12%) ;

- Modèle d'affaires en 4 piliers : recentrage sur l’aviation civile avec le rachat de Zodiac Aerospace, renforcement de la propulsion et l’équipement, avec pour objectif 2035 le rang de numéro 1 mondial des équipementiers aéronautiques, partenariat historique avec GE, jusqu’en 2040 sur le moteur civil CFM56, peu à peu remplacé par le moteur Leap et hausse des revenus tirés de l’après-vente ;

- Capital non opéable (11,2% des actions pour l’Etat et 6,8% pour les salariés), Ross McInnes présidant le conseil d’administration de 16 membres, Olivier Andries étant directeur général ;

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires:

- focus sur l’amélioration des capacités de production et de la chaîne d’approvisionnement aux difficultés persistantes,

- regroupement des procédés de fabrication additive au Haillan, en vue de leur déploiement industriel,

- forte montée en puissance des services, mieux margés que la 1ère monte (62 % en propulsion, 39 % en équipement&défense et 38 % en équipements intérieurs),

- rotation active du portefeuille et gestion active de la dette avec remboursements anticipés d’emprunts,

- innovation portée par une R&D à 5,2% des revenus,

- soutenue financièrement par l'Etat français, avec un portefeuille de + 13 000 brevets (2ème déposant en France), et 2 centres de R&T “Safran Tech” en France,

- répartie entre décarbonation et programmes de développement,

- Stratégie environnementale avec 2 objectifs intermédiaires :

- 2030 : réduction vs 2018, de 50,4%, des émissions de CO2 de la production via un plan de sobriété énergétique de 10 % en moins de consommation électrique en 2024,

- 2035 : recul de 42,5 % des émissions de CO2 des 400 principaux fournisseurs,

- aéronef de rupture « bas-carbone » d’ici 2035, intégration de carburants durables,

- programme CFM RISE de réduction de + 20% des émissions du moteur ;

- Carnet de commandes à + 4 fois les ventes annuelles et visibilité renforcée par les commandes dans la défense et le transport aérien ;

- Bilan non endetté avec, à fin juin, une situation nette de 1,8 Md€, un autofinancement libre de 1,8 Mds€ et trésorerie de 6,7 Mds€.

Défis

- Intégration depuis le 1 er août des activités de commandes de vol et d’actionnement de Colllins qui devraient contribuer au bénéfice global dès 2025 ;

- Préparation à l’instauration de droits de douane américains : ajustement des flux logistiques, recours aux zones franches et aux entrepôts sous douane, hausse des prix de vente… ;

- Après une hausse de 13,2 % des ventes et de 11 % du bénéfice net affecté par la surtaxe française au 1er semestre, objectifs 2025 relevés (hors impact des tarifs américains) : hausse de 10-12 % des revenus, résultat opérationnel de 5-5,1 Mds€ et autofinancement libre de 3,4-3,6 Mds€ ;

- Attente d’un relèvement, en octobre, des anticipations 2028 : doublement des livraisons de moteur LEAP, résultat opérationnel de 6-6,5 Mds€ et autofinancement libre cumulé de 15 0 3,6 Mds€ :

- Dividende 2024 de 2,9 €, soit un taux de distribution de 40 %, programme de rachat d’actions de 5 Mds€. de 1 Md€ entre 2024 et 2025.