Safran: objectif de ROC relevé pour 2024

(CercleFinance.com) - Revendiquant une bonne performance à fin septembre, Safran déclare tabler désormais pour 2024 (en données ajustées), sur un résultat opérationnel courant (ROC) d'environ 4,1 milliards d'euros (contre 'proche de quatre milliards' précédemment).



Le groupe réduit, par contre, sa prévision de chiffre d'affaires annuel à environ 27,1 milliards d'euros (au lieu d'environ 27,4 milliards), sur un abaissement de ses prévisions de livraisons en première monte pour les avions court et moyen-courriers.



En données ajustées, le motoriste et équipementier aéronautique affiche un chiffre d'affaires pour les neuf premiers mois de 2024 de près de 19,7 milliards d'euros, en croissance de 17,4% (+17% sur une base organique).



Par ailleurs, Safran estime que si la hausse temporaire d'impôt sur les sociétés en France devait être mise en oeuvre, sa charge d'impôt exigible supplémentaire pour 2024 serait de l'ordre de 320 à 340 millions d'euros, avec un décaissement en 2025.





