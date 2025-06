Safran: nouvelles collaborations avec Bombardier information fournie par Cercle Finance • 16/06/2025 à 15:33









(CercleFinance.com) - Safran et Bombardier ont signé ce matin au Salon du Bourget une lettre d'intention afin d'explorer de nouvelles opportunités de collaboration.



Cette initiative permettra aux deux entreprises de mettre à profit leurs expertises technologiques complémentaires.



' En unissant nos forces, nous serons bien placés pour accélérer l'innovation et fournir les technologies de défense avancées de demain. ', a déclaré Olivier Andriès, chef de la direction de Safran



' Cette collaboration entre Bombardier et Safran favorisera le développement de nouvelles solutions en tirant parti de nos domaines d'expertise respectifs ', a déclaré Éric Martel, président et chef de la direction de Bombardier.





Valeurs associées SAFRAN 258,9000 EUR Euronext Paris +2,25%