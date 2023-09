Safran: nouvelle directrice du développement durable information fournie par Cercle Finance • 05/09/2023 à 18:19

(CercleFinance.com) - Safran fait savoir qu'à compter du 18 septembre 2023, Nathalie Stubler rejoindra Safran en tant que directrice groupe développement durable et membre du comité exécutif.



'La création de cette fonction a pour ambition de mettre au plus haut niveau la démarche environnementale et de responsabilité sociétale du groupe, qui est un de ses enjeux forts, ainsi que de regrouper les diverses fonctions, activités et ressources concernées', indique Safran.



Nathalie Stubler aura pour mission de piloter et déployer les initiatives de développement durable sur les aspects sociaux, sociétaux et environnementaux dans les activités, sites, produits et services, et modes de fonctionnement du Groupe.



En 2016, Nathalie Stubler avait été nommée présidente de Transavia France, fonction qu'elle occupera jusqu'en janvier 2023. Depuis début 2023, elle réalisait une mission auprès du PDG du groupe sur la stratégie de décarbonation d'Air France KLM.