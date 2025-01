Safran : nouveau record absolu à 239E information fournie par Cercle Finance • 23/01/2025 à 14:56









(CercleFinance.com) - Safran inscrit un nouveau record absolu à 239E et tente d'effacer l'ultime résistance oblique long terme qui gravite vers 238,5E.

La dernière oscillation entre 206 et 226E valide un objectif de 246E, pas si lointain désormais







