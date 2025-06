Safran: modernisation du site de Molsheim, en Alsace information fournie par Cercle Finance • 05/06/2025 à 10:25









(CercleFinance.com) - Safran a annoncé hier l'inauguration de nouveaux moyens industriels sur son site de Molsheim (Alsace) pour soutenir la production et la maintenance de ses systèmes d'atterrissage et de freinage.



L'investissement comprend le bâtiment ExcelFAB dédié à l'usinage de pièces critiques, ainsi que deux lignes de traitement de surface - oxydation anodique sulfurique (OAS) et chromage - destinées à la protection anticorrosion et à la maintenance.



Les trois installations sont éco-conçues, réduisant de 40 % la consommation énergétique du bâtiment et de 98 tonnes par an les émissions de CO₂ de la ligne OAS.



Ces investissements visent à accompagner la montée en cadence des avionneurs et la croissance du trafic aérien, tout en respectant les engagements RSE de Safran.





