Safran: met son système de divertissement à disposition information fournie par Cercle Finance • 08/04/2025 à 17:15









(CercleFinance.com) - Safran Passenger Innovations (SPI) annonce la disponibilité de la version finale de son système de divertissement en vol accessible (IFE), concept initialement dévoilé lors du salon Aircraft Interiors Expo de l'année dernière.



Cette innovation sera mise à disposition de l'ensemble du secteur gracieusement, confirmant ainsi l'engagement de SPI en faveur de l'inclusion dans le transport aérien.



' L'IFE accessible repose sur notre engagement à simplifier les interfaces utilisateur et à mettre en avant les fonctions essentielles, permettant ainsi aux personnes en situation de handicap de naviguer et de profiter du système de divertissement sans effort ', a déclaré Ben Asmar, Vice-Président Produits et Stratégie de Safran Passenger Innovations.



Avec cette initiative, SPI vise à montrer la voie pour rendre le transport aérien plus équitable, en veillant à ce que chacun, quelles que soient ses capacités, puisse pleinement profiter des offres de divertissement en vol.







Valeurs associées SAFRAN 211,4000 EUR Euronext Paris +5,02%