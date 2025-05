Safran: le 'V rebound' se poursuit, retest des 258E imminent information fournie par Cercle Finance • 08/05/2025 à 15:31









(CercleFinance.com) - Safran poursuit son rallye amorcé sur 196E le 7 avril: c'est un parfait exemple de 'V rebound' (reprise en 'V') et le franchissement du palier de résistance des 245E marque une nouvelle étape haussière qui devrait se solder par un retest imminent du zénith des 258E du 19 mars, voir du record absolu des 260,7E du 5 mars.





Valeurs associées SAFRAN 248,500 EUR Euronext Paris +2,39%