Safran: le bénéfice net ajusté progresse au 1er semestre, prévisions 2025 revues en hausse

( AFP / PASCAL PAVANI )

Le motoriste français Safran a publié jeudi un bénéfice net en hausse de 11%, à 1,6 milliard d'euros, en données ajustées au premier semestre, "dans un environnement favorable" pour l'aéronautique civile et la défense, et a revu en hausse ses prévisions pour 2025 .

Les livraisons de Leap, son moteur phare qui propulse les avions les mieux vendus de Boeing et d'Airbus, ont progressé de 10% avec 729 unités vendues, a précisé Safran dans un communiqué.

Le groupe souligne "l'amélioration de la performance" au deuxième trimestre, avec des livraisons en hausse de 29% par rapport au 1er trimestre 2025 et de 38% par rapport au 2e trimestre 2024.

"Lors du salon international de l’aéronautique et de l’espace du Bourget, les tendances de fond du secteur ont été confirmées et les perspectives de croissance prometteuses aussi bien pour l’aéronautique civile que pour la défense ont été soulignées. Dans cet environnement favorable, Safran a enregistré d’excellents résultats au premier semestre 2025", a déclaré son directeur général Olivier Andriès, cité dans le communiqué.

Le chiffre d'affaires en données ajustées a grimpé de 13,2% pour s'établir à 14,8 milliards d'euros, tandis que le groupe a dégagé une marge opérationnelle "record" de 17% (contre 15,1% un an plus tôt) et que le flux de trésorerie disponible a atteint 1,8 milliard d'euros.

Safran publie ses résultats en données ajustées, qu'il estime plus pertinentes "pour refléter les performances économiques réelles du groupe et permettre leur suivi et leur comparabilité avec celles de ses concurrents".

"Compte tenu de cette solide performance, nous relevons l’ensemble de nos prévisions annuelles et réaffirmons notre confiance dans nos perspectives à moyen terme", a indiqué M. Andriès.

Safran vise désormais pour 2025, à périmètre constant, une croissance du chiffre d'affaires de 10 à 12% (contre environ 10% précédemment), un résultat opérationnel courant entre 5 et 5,1 milliards d'euros (contre 4,8-4,9 précédemment) et un flux de trésorerie disponible compris entre 3,4 et 3,6 milliards (contre 3 à 3,2 milliards auparavant).

Ses prévisions prennent en compte l'impact négatif estimé de 380-400 millions d'euros associé à la surtaxe sur les bénéfices des grandes entreprises instaurée en France dans le budget 2025 et prévue pour durer un an.

Concernant l'offensive protectionniste des Etats-Unis, M. Andriès, récemment élu à la tête de la filière aérospatiale française (Gifas), a salué "les avancées en vue d’une exemption des droits de douane transatlantiques sur la majorité des produits aéronautiques".

"Nous restons vigilants et proactifs quant à la gestion de tout impact résiduel", a-t-il souligné.