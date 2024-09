Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Safran: lancement d'une deuxième tranche de rachat d'action information fournie par Cercle Finance • 23/09/2024 à 07:25









(CercleFinance.com) - Après une première tranche exécutée en juillet et août pour 250 millions d'euros, Safran indique avoir conclu une convention avec un prestataire de services d'investissement pour deuxième tranche de son rachat d'actions pour annulation.



Suivant les termes convenus, le motoriste et équipementier aéronautique achètera ses propres actions pour un montant maximum de 500 millions d'euros à compter de ce 23 septembre et au plus tard le 11 décembre, à un prix maximum de 300 euros par action.



Pour rappel, le rachat d'actions annoncé en juillet 2023 porte en tout sur un montant d'un milliard d'euros à effectuer en 2024 et 2025. L'AG des actionnaires du 23 mai dernier a fixé le prix maximum de rachat à 300 euros par action.





Valeurs associées SAFRAN 210,20 EUR Euronext Paris +0,57%