Safran lance une offre d'obligations pour un montant nominal d'environ 800 millions d'euros

PARIS, 12 mai (Reuters) - Safran SAF.PA a annoncé mardi le lancement d'une offre d'obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles et/ou existantes (OCEANE) à échéance 15 mai 2027 d'un montant nominal d'environ 800 millions d'euros. Le produit net de l'émission sera utilisé pour les besoins généraux de la société, précise-t-elle dans un communiqué. "Les obligations seront émises au pair et porteront intérêt à un taux annuel compris entre 0,375% et 0,875% payable annuellement à termes échus le 15 mai de chaque année à partir du 15 mai 2021." La valeur nominale unitaire des obligations fera apparaître une prime comprise entre 40 % et 45 % par rapport au cours de référence des actions ordinaires Safran sur le marché réglementé d'Euronext Paris. (Rédaction de Paris)

Valeurs associées SAFRAN Euronext Paris 0.00%