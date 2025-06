Safran: lance une nouvelle version du moteur M88 information fournie par Cercle Finance • 17/06/2025 à 11:20









(CercleFinance.com) - Safran annonce le lancement d'une version à poussée augmentée de son moteur M88 baptisée M88 T-REX destinée aux futures évolutions du Rafale. Cette annonce a été faite à l'occasion du Salon International de l'Aéronautique et de l'Espace. Ce nouveau moteur permettra une poussée augmentée à 9 tonnes avec post-combustion.



Pour atteindre cette performance, le M88 T-REX intègrera des améliorations significatives localisées. L'évolution du compresseur basse pression permettra l'admission d'un débit d'air supérieur, la turbine haute pression intègrera de nouveaux matériaux et des circuits de refroidissement de nouvelle génération, et la tuyère bénéficiera d'une aérodynamique optimisée.



Avec ces améliorations, le M88 T-REX conservera les mêmes atouts que le M88 actuel en termes de dimensions, de modularité, de consommation et de coût de possession tout en développant 20 % de poussée supplémentaire, précise le groupe.



' Nous sommes fiers de lancer ce projet de développement d'un moteur qui repoussera les limites du M88 pour répondre aux besoins d'évolution de nos clients forces armées dans un contexte géopolitique instable' a déclaré Christophe Bruneau, Directeur de la Division des Moteurs Militaires de Safran Aircraft Engines.





