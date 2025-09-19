Safran lance un rachat d’actions de €500 mlns

Safran SA SAF.PA :

* ACHÈTERA SES PROPRES ACTIONS POUR UN MONTANT MAXIMUM DE 500 MLNS D’EUROS À COMPTER DU 22 SEPTEMBRE 2025 ET AU PLUS TARD LE 05 DÉCEMBRE 2025

* L'OPÉRATION S’INSCRIT DANS LE PLAN DE RACHAT D’ACTIONS POUR ANNULATION DE 5 MLDS D’EUROS, À METTRE EN ŒUVRE ENTRE 2025 ET 2028

(Rédaction de Gdansk)