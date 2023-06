Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Safran: l'UE va octroyer 40 ME au consortium ACHILE information fournie par Cercle Finance • 14/06/2023 à 13:01









(CercleFinance.com) - Safran a annoncé hier que la Commission européenne allait octroyer une subvention de 40millions d'euros au consortium ACHILE (Augmented Capability for HIgh end soLdiErs, capacité augmentée pour les soldats d'élite), chargé de développer des solutions innovantes pour les systèmes du combattant débarqué nouvelle génération en Europe.



Safran Electronics & Defense (France) dirige le consortium de 30partenaires avec l'appui de Rheinmetall Electronics GmbH (Allemagne) pour la coordination technique, d'Indra Sistemas SA (Espagne) et de Leonardo S.p.A. (Italie).



Safran Electronics & Defense va ainsi coordonner le projet ACHILE afin d'honorer les engagements techniques et contractuels signés entre la Commission européenne et l'ensemble des entités impliquées.





Valeurs associées SAFRAN Euronext Paris -0.13%