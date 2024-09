Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Safran: l'action monte, un broker se montre confiant information fournie par Cercle Finance • 12/09/2024 à 10:51









(CercleFinance.com) - L'action Safran figure jeudi parmi les meilleures performances du CAC 40, soutenue par une note de RBC dans laquelle le courtier canadien se dit confiant dans les perspectives de l'équipementier aéronautique.



A 10h30, le titre avance de 1,3%, contre un gain de 0,5% au même instant pour l'indice de référence parisien.



Le broker étaye son optimisme par la vigueur de l'activité d'après-vente du groupe, la dynamique favorable de la rentabilité de sa co-entreprise de moteurs Leap et le redressement constant de ses métiers dans les intérieurs d'avion.



L'intermédiaire précise envisager plusieurs autres catalyseurs favorables, que se soit concernant le moteur CFM56, l'ajustement du portefeuille (acquisitions, ou cession de l'ameublement de cabine), la redistribution de capital ou la prochaine réunion d'investisseurs, qui pourrait selon lui réserver de bonnes nouvelles au mois de décembre.





Valeurs associées SAFRAN 198,60 EUR Euronext Paris +1,22%