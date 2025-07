Safran: finalise l'acquisition d'activités de Collins Aerospace information fournie par Cercle Finance • 21/07/2025 à 18:20









(Zonebourse.com) - Safran annonce la finalisation de l'acquisition des activités d'actionnement et de commandes de vol de Collins Aerospace, renforçant ainsi sa position sur un segment critique pour l'aéronautique civile, militaire et les hélicoptères.



Cette activité, employant 4 000 personnes sur huit sites en Europe et en Asie, a généré en 2024 un chiffre d'affaires de 1,55 milliard de dollars et un EBITDA de 130 millions de dollars. Elle sera consolidée à compter du 1er août 2025 au sein de Safran Electronics & Defense.



L'opération, valorisée à 1,8 milliard de dollars, est relutive dès la première année et vise 50 millions de dollars de synergies annuelles avant impôts d'ici 2028.



Elle permet à Safran de combiner son expertise en actionnement électrique et électronique avec les savoir-faire hydrauliques et mécaniques de Collins, répondant ainsi aux besoins des architectures plus électriques de la prochaine génération d'avions.



Cette acquisition renforce également l'offre de Safran dans les domaines des hélicoptères, des nacelles et de la défense.



Pour se conformer aux exigences réglementaires, Safran a simultanément cédé ses activités nord-américaines d'actionnement électromécanique à Woodward.





