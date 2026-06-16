Safran et MBDA entrent en phase finale pour fournir THUNDART

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SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ...
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information fournie par Zonebourse•16.06.2026•11:21•
Barclays a relevé mardi sa recommandation sur le titre Porsche de sous-pondérer à pondérer en ligne, avec un objectif de cours revu à la hausse de 40 à 50 euros. Dans une note de recherche, la banque britannique fait valoir que le sentiment du marché autour du ...
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