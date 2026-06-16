information fournie par Reuters • 16/06/2026 à 11:40

Safran et MBDA entrent en phase finale pour fournir THUNDART

Safran SA SAF.PA :

* MBDA ET SAFRAN ELECTRONICS DEFENSE EN PHASE FINALE POUR FOURNIR THUNDART

* NÉGOCIATIONS EXCLUSIVES AVEC LA DIRECTION GÉNÉRALE DE L'ARMEMENT (DGA) DANS LE CADRE DU PROGRAMME SUCCESSEUR DU LANCE-ROQUETTES UNITAIRE (LRU)

Texte original [https://tinyurl.com/5dbrrxfd] Pour plus de détails, cliquez sur SAF.PA

(Rédaction de Gdansk)