Safran et le groupement Dalkia - Arverne Group misent sur la géothermie profonde pour une industrie décarbonée

Safran Aircraft Engines, leader mondial de la propulsion aéronautique, s'appuie sur l'expertise de Dalkia, filiale d'EDF, et Arverne Drilling Services, filiale d’Arverne Group, pour franchir une nouvelle étape dans le cadre de son engagement bas carbone. Il devient le premier acteur industriel, en Île-de-France, à se doter d’une centrale de géothermie profonde sur son site de Villaroche (Seine-et-Marne).



« Ce projet réunissant des acteurs industriels français de premier plan démontre le savoir-faire de nos entreprises et leur engagement commun à décarboner l’industrie grâce à la géothermie. Nous sommes fiers que Safran Aircraft Engines ait choisi notre expertise pour se doter d’une installation de géothermie, qui fournira une énergie renouvelable et locale, lui permettant de réduire significativement son empreinte carbone. Nous sommes convaincus que les ressources du sous-sol, et en particulier la géothermie, sont des leviers essentiels pour réussir la transition énergétique et répondre aux défis de décarbonation de l’industrie. » Pierre Brossollet, Fondateur et Président-directeur général d’Arverne Group.