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Safran et EDGE signent un accord en vue de la création de coentreprises
information fournie par Reuters 16/06/2026 à 15:30

Safran SA SAF.PA :

* EDGE ET SAFRAN SIGNENT UN PROTOCOLE D’ACCORD POUR LA CRÉATION DE COENTREPRISES DÉDIÉES AU DÉVELOPPEMENT DE MISSILES DE NOUVELLE GÉNÉRATION

* L’ACCORD FIXE LES TERMES ET LE CADRE DES FUTURES COENTREPRISES STRATÉGIQUES AUX ÉMIRATS ARABES UNIS ET EN FRANCE

Texte original [https://tinyurl.com/2u7r4nx3] Pour plus de détails, cliquez sur SAF.PA

(Rédaction de Gdansk)

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