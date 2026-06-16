Safran et EDGE signent un accord en vue de la création de coentreprises

Safran SA SAF.PA :
* EDGE ET SAFRAN SIGNENT UN PROTOCOLE D’ACCORD POUR LA CRÉATION DE COENTREPRISES DÉDIÉES AU DÉVELOPPEMENT DE MISSILES DE NOUVELLE GÉNÉRATION
* L’ACCORD FIXE LES TERMES ET LE CADRE DES FUTURES COENTREPRISES STRATÉGIQUES AUX ÉMIRATS ARABES UNIS ET EN FRANCE
Texte original [https://tinyurl.com/2u7r4nx3] Pour plus de détails, cliquez sur SAF.PA
(Rédaction de Gdansk)
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