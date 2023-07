Safran est plus optimiste sur ses perspectives de profits pour 2023

Le chiffre d'affaires a atteint 10,945 milliards d'euros, en hausse de 27,9 %, et de 25,9 % sur une base organique. Les services pour moteurs civils ont bondi de 36,5 % en dollar grâce notamment à de fortes ventes de pièces de rechange pour les moteurs CFM56 et des activités de services.

(AOF) - Safran a relevé ses objectifs 2023 à l'occasion de la publication de ses comptes semestriels meilleurs que prévu. L'équipementier aéronautique cible désormais un résultat opérationnel courant d’environ 3,1 milliards d’euros contre environ 3 milliards d’euros précédemment et un cash-flow libre d’au moins 2,7 milliards d’euros contre au moins 2,5 milliards d’euros auparavant. Le chiffre d’affaires est toujours attendu à au moins 23 milliards d’euros.

