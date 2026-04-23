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Safran espère atteindre le haut de fourchette de ses prévisions
information fournie par Zonebourse 23/04/2026 à 08:25

Le groupe affiche une croissance solide de son chiffre d'affaires, tirée par la forte reprise des activités liées aux moteurs d'avions et des services associés.

Safran démarre l'année 2026 sur un rythme soutenu. Le groupe a enregistré un chiffre d'affaires ajusté de 8,624MdsEUR, en hausse de 18,8% sur un an ( 23% en organique). Cette performance repose avant tout sur la dynamique des activités de propulsion civile, portée par la montée en cadence du moteur LEAP et par la progression des services. Le consensus est dépassé d'environ 4%, même si le marché en avant déjà l'intuition après la publication de GE Aerospace, note l'analyste de Jefferies Chloé Lemarie.

La division Propulsion affiche la plus forte croissance ( 33,1% en organique). Les livraisons de moteurs LEAP bondissent de 63%, à 520 unités, tandis que les activités d'après-vente progressent nettement, avec des ventes de pièces de rechange en hausse de 29,3% et des services en croissance de 43,1%. Cette évolution s'explique par une demande soutenue en maintenance et par l'essor des contrats à l'heure de vol.

Les autres activités contribuent également à la progression du groupe. Equipements & Défense enregistre une hausse de 13,5%, tirée par l'ensemble de ses segments, de la défense aux systèmes électriques. Aircraft Interiors progresse de 9,2%, malgré un effet de périmètre défavorable lié à des cessions récentes, grâce notamment à la reprise des livraisons et à un effet prix positif sur certains équipements.

Plutôt du "haut de fourchette"

Dans ce contexte, Safran confirme ses objectifs pour 2026, avec une croissance attendue du chiffre d'affaires comprise entre 12% et 15%. Le groupe vise un résultat opérationnel courant de 6,1 à 6,2MdsEUR et un cash-flow libre pouvant atteindre 4,6MdsEUR, malgré des incertitudes liées à l'environnement géopolitique et aux capacités de production de la chaîne d'approvisionnement. "Dans ses commentaires, le PDG se dit confiant quant à la possibilité d'atteindre la fourchette haute des prévisions, malgré les incertitudes actuelles au Moyen-Orient, compte tenu des solides performances du premier trimestre dans l'aéronautique civile et la défense", complète l'analyste de Jefferies.

En préouverture, le titre gagnait 4 à 5%.

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