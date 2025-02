Safran: enquête en GB sur le rachat des activités de Collins information fournie par Cercle Finance • 18/02/2025 à 09:46









(CercleFinance.com) - L'Autorité britannique de la concurrence et des marchés (CMA) a annoncé mardi le lancement d'une enquête sur le projet de rachat des activités d'actionnement et de commandes de vol de Collins Aerospace, une filiale de l'américain RTX, par le groupe français Safran .



La CMA dit vouloir déterminer si cette opération, qui avait été officialisée en 2023, est susceptible de pénaliser la concurrence au Royaume-Uni.



Dans cette perspective, l'autorité antitrust invite les parties concernées à faire part de leurs commentaires d'ici au 4 mars, à la suite de quoi elle décidera ou non d'ouvrir une enquête formelle dite de 'phase 1', avant le 16 avril prochain.



L'offre de Safran - basée sur une valeur d'entreprise de 1,8 milliard de dollars - porte sur un périmètre employant quelque 3.700 personnes sur huit sites en Europe et en Asie, avec des ressources en ingénierie et MRO (maintenance et réparation).



Le groupe français d'aéronautique n'a pour l'instant pas répondu à ces annonces. Porté par l'engouement qui entoure les valeurs liées à la défense, son titre progressait de 0,9% mardi matin à la Bourse de Paris.





Valeurs associées SAFRAN 255,30 EUR Euronext Paris +1,27%