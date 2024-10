Safran en difficulté pour livrer son moteur vedette Leap

( AFP / PASCAL PAVANI )

En dépit d'une nouvelle progression de son chiffre d'affaires tiré par les services, Safran est en difficulté pour fournir son moteur vedette Leap qui équipe les avions les mieux vendus d'Airbus et de Boeing dont il a nettement baissé vendredi les perspectives de livraisons pour 2024.

Affecté par les difficultés touchant sa chaîne de fournisseurs, le motoriste et équipementier aéronautique français prévoit désormais cette année une baisse de 10% des livraisons de Leap, qui équipe la totalité des Boeing 737 MAX et environ 60% des Airbus A320neo, alors qu'il tablait jusqu'à présent sur une hausse de 0 à 5%.

Au troisième trimestre les livraisons de Leap, moteur de dernière génération plus économe en carburant, ont chuté de 6% à 365 unités par rapport à la même période de l'année précédente et de 12%, à 1.029, sur les neuf premiers mois de l'année.

Les livraisons des moteurs neufs, dits en première monte, "destinées aux avions court et moyen-courriers ont été limitées par des goulets d'étranglement chez certains fournisseurs", a déclaré le directeur général de Safran Olivier Andriès cité dans un communiqué.

Cette situation, entre autres, a poussé le motorise à revoir également à la baisse les prévisions de son chiffre d'affaires pour 2024 à 27,1 milliards d'euros contre 27,4 milliards précédemment malgré une croissance soutenue depuis le début de l'année.

Le chiffre d'affaires ajusté a bondi de 17% à 19,7 milliards d'euros sur les neuf premiers mois de l'année par rapport à la même période 2023. Au troisième trimestre, il a progressé de 14% à 6,6 millards d'euros.

En données publiées, le chiffre d'affaires s'est établi à 19,9 milliards d'euros sur neuf mois et 6,7 milliards pour le seul troisième trimestre.

Olivier Andriès s'est félicité de la "solide performance réalisée au cours des neuf premiers mois de l'année, avec une croissance (...) provenant principalement des activités d'après-vente pour les moteurs et les équipements aéronautiques".

- Tensions avec Airbus -

Comme d'autres fabricants de moteurs d'avions, Safran vend ses moteurs à perte dans une optique de rentabilité à long terme, basée sur les revenus des services après-vente, l'entretien et les pièces détachées.

Ce modèle économique de l'industrie aéronautique est une source de tensions entre Safran et Airbus, ce dernier accusant le motoriste de privilégier les compagnies aériennes et le service après-vente et freinant ainsi la montée en cadence de l'avionneur.

Christian Scherer, directeur général des avions commerciaux d'Airbus a déclaré en octobre à la presse que CFM, le consortium international détenu à 50/50 par Safran et General Electric était "un maillon faible" dans sa chaîne de 10.000 fournisseurs.

"Les moteurs de CFM restent sur le chemin critique et je le regrette", a-t-il déclaré. "Certains fournisseurs, dont des très gros, décident volontairement de faire ci ou de faire ça et impactent l'ensemble de l'écosystème d'Airbus", a déclaré M. Scherer en claire allusion à Safran.

"Ils savent exactement de combien de moteurs nous avons besoin. Nous passons les commandes pour ces moteurs (...) Ensuite, les raisons qui poussent un fournisseur, celui-ci ou un autre, à honorer ou ne pas honorer ces commandes, ce sont leurs propres raisons", a-t-il poursuivi.

Les activités de services pour moteurs civils enregistrent une croissance de 20,5% par rapport au 3e trimestre 2023, souligne Safran, mettant le recul dans la livraison des moteurs neufs Leap sur le compte de "la performance de la chaîne d’approvisionnement devant encore s’améliorer".

L'objectif de rentabilité a lui été revu à la hausse pour 2024: le résultat opérationnel courant est désormais prévu à 4,1 milliards d'euros contre un niveau proche de 4 milliards attendu précédemment.