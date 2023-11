Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Safran: élection d'administrateurs représentant les salariés information fournie par Cercle Finance • 20/11/2023 à 12:54









(CercleFinance.com) - Safran annonce l'élection -pour une durée de quatre ans à compter d'aujourd'hui- de Christèle Debarenne-Fievet (renouvellement) et Ivan Hardouin (en remplacement d'Hervé Chaillou, dont le mandat est arrivé à échéance), en qualité d'administrateurs représentant les salariés.



Le Conseil d'administration a pris acte des résultats de ces élections et a décidé de renouveler Christèle Debarenne-Fievet en qualité de membre du Comité des nominations et des rémunérations, pour sa partie 'rémunérations' exclusivement, comme auparavant.



Le taux d'indépendance et le pourcentage de féminisation du Conseil, demeurent inchangés, à respectivement 66,67 % et 41,67 %.







Valeurs associées SAFRAN Euronext Paris +0.27%