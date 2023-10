Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Safran: élargit son partenariat en Inde avec HAL information fournie par Cercle Finance • 27/10/2023 à 15:15









(CercleFinance.com) - Safran a annoncé hier la signature d'un MoU (Memorandum of Understanding) entre Hindustan Aeronautics Limited (HAL), leader indien de l'aviation, et Safran Aircraft Engines, dans le but de développer un programme de coopération industrielle dans le forgeage de pièces pour les moteurs civils.



Selon les termes de l'accord, HAL produira des pièces du moteur LEAP pour Safran Aircraft Engines au sein de ses installations à Bangalore afin de soutenir la politique ' Make in India ' du gouvernement indien ainsi que la montée en cadence sans précédent du moteur LEAP.



Safran ambitionne de développer un écosystème industriel complet en Inde.

Le Groupe dispose déjà de trois sites de production dans le pays (à Hyderabad et Bangalore) qui seront complétés par un quatrième site à Hyderabad en 2025, dédié à la maintenance du LEAP.



Un 5e site consacré à la maintenance des moteurs d'hélicoptères devrait aussi être opérationnel à Goa, dès 2025.







