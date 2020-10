Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Safran dit s'intéresser à Aubert & Duval (Eramet) Reuters • 30/10/2020 à 11:25









SAFRAN DIT S'INTÉRESSER À AUBERT & DUVAL (ERAMET) PARIS (Reuters) - Philippe Petitcolin, directeur général de Safran, a déclaré vendredi qu'Aubert & Duval, filiale d'Eramet était un fournisseur critique pour le groupe aéronautique et que Safran regardait son avenir "avec intérêt". Selon la presse française, Airbus et Safran pourraient s'allier pour reprendre cette société spécialisée dans les matériaux à hautes performances, si Eramet décidait de s'en séparer. (Tim Hepher, version française Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris +2.05% ERAMET Euronext Paris +2.53% SAFRAN Euronext Paris +3.70%