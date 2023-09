Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Safran: développe le train d'atterrissage de Bell information fournie par Cercle Finance • 26/09/2023 à 18:27









(CercleFinance.com) - Safran développe le train d'atterrissage du futur appareil d'assaut à long rayon d'action de Bell destiné à l'armée américaine.



Safran Landing Systems équipe le programme d'aéronef à rotors basculants de Bell, dans le cadre du projet de futurs aéronefs d'assaut à long rayon d'action de l'armée américaine FLRAA (Future Long-Range Assault Aircraft).



Aux termes de ce contrat, Safran Landing Systems assurera la conception et le développement du système d'atterrissage entièrement intégré.



' Cette sélection est une marque de confiance venant attester notre capacité à développer un système d'atterrissage innovant qui permettra à cet appareil d'assaut à long rayon d'action de mener à bien les missions les plus critiques. ' a déclaré François Bastin, Président de Safran Landing Systems.





