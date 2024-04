Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Safran: dans le rouge sur une dégradation d'analyste information fournie par Cercle Finance • 29/04/2024 à 13:43









(CercleFinance.com) - Safran recule de 1% sous le poids d'une dégradation de recommandation chez Oddo BHF de 'surperformance' à 'neutre' sur le titre de l'équipementier aéronautique, et ce malgré un objectif de cours relevé légèrement de 215 à 220 euros.



S'il reconnait que Safran est le titre le plus qualitatif dans son univers de couverture et s'il ne perçoit pas de nuage à l'horizon, le bureau d'études pense que les investisseurs semblent avoir déjà intégré une révision à la hausse de la guidance 2024.





Valeurs associées SAFRAN Euronext Paris -1.15%