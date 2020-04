Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Safran - Croissance organique en baisse de 8,8% au T1 Reuters • 29/04/2020 à 18:32









29 avril (Reuters) - * SAFRAN - CHIFFRE D'AFFAIRES DU 1ER TRIMESTRE 2020 DE 5,383 MILLIARDS D'EUROS, EN BAISSE DE 6,9 % SUR UNE BASE PUBLIÉE * SAFRAN - COVID-19: LE SCÉNARIO CENTRAL EST CELUI D'UNE REPRISE PROGRESSIVE, LES NOUVELLES LIVRAISONS D'AVIONS DEVANT ÊTRE DURABLEMENT EN BAISSE, AU-DELÀ DE 2020 * SAFRAN - RECUL DE 8,8% DE LA CROISSANCE ORGANIQUE AU 1ER TRIMESTRE 2020, PRINCIPALEMENT DÛ AUX ACTIVITÉS DE PROPULSION ET D'AIRCRAFT INTERIORS * SAFRAN - LE CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDÉ S'ÉTABLIT À 5,485 MILLIARDS D'EUROS AU 1ER TRIMESTRE 2020 * SAFRAN - À COURT TERME, LES COMPAGNIES AÉRIENNES ET L'INDUSTRIE AÉRONAUTIQUE DEVRAIENT CEPENDANT BÉNÉFICIER DE L'AIDE DES POUVOIRS PUBLICS * SAFRAN - AU 31 MARS 2020, LA TRÉSORERIE ET LES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE DU GROUPE S'ÉLEVAIENT À 3,2 MDS€ * SAFRAN - AU 31 MARS 2020, L'ENCOURS DE PAPIERS COMMERCIAUX (NEU CP) DE SAFRAN ÉTAIT DE €2,052 MILLIARDS AVEC DES MATURITÉS S'ÉTALANT DE FIN-AVRIL À MI-MAI 2020 * SAFRAN - À LONG TERME, LES PERSPECTIVES RESTENT POSITIVES PARCE QUE LA FLOTTE DE CFM56, JEUNE ET PERFORMANTE, EST MOINS SUSCEPTIBLE DE SUBIR DES RETRAITS ET DES DÉMANTÈLEMENTS APRÈS L'IMMOBILISATION DUE AU COVID-19 * SAFRAN - SAFRAN DISPOSE D'UNE LIGNE DE CRÉDIT RENOUVELABLE NON-TIRÉE DE 2 520 M€ ARRIVANT À ÉCHÉANCE EN DÉCEMBRE 2022 * SAFRAN - LES EFFORTS LIÉS AUX INVESTISSEMENTS ET À LA RESEARCH AND DEVELOPMENT REPRENDRONT UNE FOIS PASSÉ LE PIC DE LA CRISE * SAFRAN - LES PREMIÈRES MESURES DU PLAN D'ADAPTATION LIÉ AU 737 MAX ONT ÉTÉ MISES EN OEUVRE ET LA GÉNÉRATION DE TRÉSORERIE A ÉTÉ POSITIVE GRÂCE AUX OPÉRATIONS DU DÉBUT DE L'ANNÉE ET À DES EFFETS DE CLÔTURE ENTRE 2019 ET 2020 * SAFRAN - LES PREMIERS EFFETS ONT COMMENCÉ À SE MATÉRIALISER EN MARS DANS TOUTES LES ACTIVITÉS (BAISSE ORGANIQUE DE 20,4 % PAR RAPPORT À MARS 2019) * SAFRAN VISE UNE GÉNÉRATION DE TRÉSORERIE POSITIVE SUR L'ENSEMBLE DE L'EXERCICE EN DÉPIT D'UNE FORTE PRESSION SUR LES T2 ET T3 * SAFRAN - COVID-19 : PLAN D'ADAPTATION EN COURS POUR FAIRE FACE À LA FORTE BAISSE DE L'ACTIVITÉ AINSI QU'À LA PERSPECTIVE D'UNE REPRISE PROGRESSIVE * SAFRAN - COVID-19 : LA BAISSE ATTENDUE DU CHIFFRE D'AFFAIRES AU DEUXIÈME TRIMESTRE POURRAIT ÊTRE EN LIGNE AVEC CELLE OBSERVÉE EN AVRIL Pour plus de détails, cliquez sur SAF.PA (Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées SAFRAN Euronext Paris +6.08%