Safran - Croissance organique en baisse de 8,8% au T1
Reuters•29/04/2020 à 18:32
29 avril (Reuters) -
* SAFRAN - CHIFFRE D'AFFAIRES DU 1ER TRIMESTRE 2020 DE 5,383 MILLIARDS D'EUROS, EN BAISSE DE 6,9 % SUR UNE BASE PUBLIÉE
* SAFRAN - COVID-19: LE SCÉNARIO CENTRAL EST CELUI D'UNE REPRISE PROGRESSIVE, LES NOUVELLES LIVRAISONS D'AVIONS DEVANT ÊTRE DURABLEMENT EN BAISSE, AU-DELÀ DE 2020
* SAFRAN - RECUL DE 8,8% DE LA CROISSANCE ORGANIQUE AU 1ER TRIMESTRE 2020, PRINCIPALEMENT DÛ AUX ACTIVITÉS DE PROPULSION ET D'AIRCRAFT INTERIORS
* SAFRAN - LE CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDÉ S'ÉTABLIT À 5,485 MILLIARDS D'EUROS AU 1ER TRIMESTRE 2020
* SAFRAN - À COURT TERME, LES COMPAGNIES AÉRIENNES ET L'INDUSTRIE AÉRONAUTIQUE DEVRAIENT CEPENDANT BÉNÉFICIER DE L'AIDE DES POUVOIRS PUBLICS
* SAFRAN - AU 31 MARS 2020, LA TRÉSORERIE ET LES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE DU GROUPE S'ÉLEVAIENT À 3,2 MDS€
* SAFRAN - AU 31 MARS 2020, L'ENCOURS DE PAPIERS COMMERCIAUX (NEU CP) DE SAFRAN ÉTAIT DE €2,052 MILLIARDS AVEC DES MATURITÉS S'ÉTALANT DE FIN-AVRIL À MI-MAI 2020
* SAFRAN - À LONG TERME, LES PERSPECTIVES RESTENT POSITIVES PARCE QUE LA FLOTTE DE CFM56, JEUNE ET PERFORMANTE, EST MOINS SUSCEPTIBLE DE SUBIR DES RETRAITS ET DES DÉMANTÈLEMENTS APRÈS L'IMMOBILISATION DUE AU COVID-19
* SAFRAN - SAFRAN DISPOSE D'UNE LIGNE DE CRÉDIT RENOUVELABLE NON-TIRÉE DE 2 520 M€ ARRIVANT À ÉCHÉANCE EN DÉCEMBRE 2022
* SAFRAN - LES EFFORTS LIÉS AUX INVESTISSEMENTS ET À LA RESEARCH AND DEVELOPMENT REPRENDRONT UNE FOIS PASSÉ LE PIC DE LA CRISE
* SAFRAN - LES PREMIÈRES MESURES DU PLAN D'ADAPTATION LIÉ AU 737 MAX ONT ÉTÉ MISES EN OEUVRE ET LA GÉNÉRATION DE TRÉSORERIE A ÉTÉ POSITIVE GRÂCE AUX OPÉRATIONS DU DÉBUT DE L'ANNÉE ET À DES EFFETS DE CLÔTURE ENTRE 2019 ET 2020
* SAFRAN - LES PREMIERS EFFETS ONT COMMENCÉ À SE MATÉRIALISER EN MARS DANS TOUTES LES ACTIVITÉS (BAISSE ORGANIQUE DE 20,4 % PAR RAPPORT À MARS 2019)
* SAFRAN VISE UNE GÉNÉRATION DE TRÉSORERIE POSITIVE SUR L'ENSEMBLE DE L'EXERCICE EN DÉPIT D'UNE FORTE PRESSION SUR LES T2 ET T3
* SAFRAN - COVID-19 : PLAN D'ADAPTATION EN COURS POUR FAIRE FACE À LA FORTE BAISSE DE L'ACTIVITÉ AINSI QU'À LA PERSPECTIVE D'UNE REPRISE PROGRESSIVE
* SAFRAN - COVID-19 : LA BAISSE ATTENDUE DU CHIFFRE D'AFFAIRES AU DEUXIÈME TRIMESTRE POURRAIT ÊTRE EN LIGNE AVEC CELLE OBSERVÉE EN AVRIL
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(Rédaction de Gdansk)
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