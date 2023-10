Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Safran: croissance de 20,1% du CA trimestriel information fournie par Cercle Finance • 27/10/2023 à 09:34









(CercleFinance.com) - L'équipementier aéronautique Safran publie un chiffre d'affaires ajusté du troisième trimestre 2023 en hausse de 20,1% à 5,82 milliards d'euros, et de 25,9% sur une base organique, portant le cumul sur les neuf premiers mois de l'année à près de 16,8 milliards.



Le CA trimestriel de la propulsion a augmenté de 28,4%, tiré par l'activité soutenue des services pour moteurs civils (+39% en dollars), grâce à la forte demande de pièces de rechange pour les moteurs CFM56 et aux effets positifs liés au relèvement des tarifs.



'Safran continue de bénéficier d'un marché porteur. La solide performance de ces neuf premiers mois nous permet d'être confiants quant à l'atteinte de nos prévisions pour 2023, qui ont été relevées fin juillet', commente son directeur général Olivier Andriès.





