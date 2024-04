Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Safran: croissance de 18% du CA trimestriel information fournie par Cercle Finance • 26/04/2024 à 08:18









(CercleFinance.com) - L'équipementier aéronautique Safran dévoile un chiffre d'affaires de 6,22 milliards d'euros au titre des trois premiers mois de 2024, en hausse de 18,1% en données brutes et de 19,1% en organique, avec une croissance à deux chiffres dans toutes ses activités.



Le CA de la propulsion a augmenté de 15,4% en organique, grâce à l'activité soutenue des services pour moteurs civils (+27,3% en dollars) provenant des contrats à long terme pour les moteurs CFM56 et LEAP, 'une tendance qui devrait s'atténuer dès le deuxième trimestre'.



Safran confirme ses perspectives pour 2024 (à périmètre constant et en données ajustées) d'un chiffre d'affaires d'environ 27,4 milliards d'euros, d'un résultat opérationnel courant proche de quatre milliards et d'un cash-flow libre d'environ trois milliards.





Valeurs associées SAFRAN Euronext Paris -0.87%