information fournie par Reuters • 13/02/2026 à 18:09

Safran crée une usine de trains d’atterrissage au Maroc

Safran SA SAF.PA :

* CRÉE UNE NOUVELLE USINE DE TRAINS D'ATTERRISSAGE AU MAROC

* UN INVESTISSEMENT DE PLUS DE 280 MLNS D’EUROS

* CE SITE SERA DÉDIÉ AUX SYSTÈMES D’ATTERRISSAGE DES AVIONS COURT ET MOYEN-COURRIERS

* L’USINE SERA OPÉRATIONNELLE EN 2029

* L’USINE EMPLOIERA À TERME PRÈS DE 500 SALARIÉS QUALIFIÉS

Pour plus de détails, cliquez sur SAF.PA

(Rédaction de Gdansk)