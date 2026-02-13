 Aller au contenu principal
Safran crée une usine de trains d’atterrissage au Maroc
information fournie par Reuters 13/02/2026 à 18:09

Safran SA SAF.PA :

* CRÉE UNE NOUVELLE USINE DE TRAINS D'ATTERRISSAGE AU MAROC

* UN INVESTISSEMENT DE PLUS DE 280 MLNS D’EUROS

* CE SITE SERA DÉDIÉ AUX SYSTÈMES D’ATTERRISSAGE DES AVIONS COURT ET MOYEN-COURRIERS

* L’USINE SERA OPÉRATIONNELLE EN 2029

* L’USINE EMPLOIERA À TERME PRÈS DE 500 SALARIÉS QUALIFIÉS

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

SAFRAN
332,8000 EUR Euronext Paris +8,30%
