Safran crée une usine de trains d’atterrissage au Maroc

* CRÉE UNE NOUVELLE USINE DE TRAINS D'ATTERRISSAGE AU MAROC
* UN INVESTISSEMENT DE PLUS DE 280 MLNS D’EUROS
* CE SITE SERA DÉDIÉ AUX SYSTÈMES D’ATTERRISSAGE DES AVIONS COURT ET MOYEN-COURRIERS
* L’USINE SERA OPÉRATIONNELLE EN 2029
* L’USINE EMPLOIERA À TERME PRÈS DE 500 SALARIÉS QUALIFIÉS
