Safran crée une coentreprise avec BEL en Inde, vise €3 mds de CA dans le pays d'ici 2030
information fournie par Reuters 26/11/2025 à 08:06

(Coquille titre)

Safran SAF.PA a annoncé mercredi la signature d'un accord pour la création en Inde d’une coentreprise avec Bharat Electronics Limited (BEL) BAJE.NS , l'équipementier aéronautique français disant vouloir se développer dans le pays en matière d'aéronautique civile et militaire.

"Safran va tripler son chiffre d’affaires d’ici 2030 pour dépasser les 3 milliards d’euros, dont la moitié sera générée par nos implantations indiennes, et multiplier par cinq ses approvisionnements dans le pays", a déclaré le directeur général Olivier Andriès dans un communiqué.

La coentreprise sera dédiée à la production locale de l’armement air-sol modulaire Hammer, selon le communiqué.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)

