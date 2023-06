Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Safran: création d'une coentreprise avec MTU Aero Engines information fournie par Cercle Finance • 20/06/2023 à 12:55









(CercleFinance.com) - Safran Helicopter Engines et MTU Aero Engines ont signé un protocole d'accord posant les bases d'une coentreprise 50/50. Cette société commune permettra de développer un nouveau moteur destiné au projet d'hélicoptère ENGRT (European Next Generation Rotorcraft Technologies).



' Les deux partenaires sont convaincus que les forces armées européennes ont besoin d'un nouveau moteur 100% européen, de conception avancée et aux coûts d'exploitation et de maintenance réduits, pour équiper un hélicoptère militaire qui entrera en service d'ici 2040 ' indique le groupe.



' La conception du moteur sera parfaitement adaptables aux spécifications des futurs hélicoptères, tout en intégrant des technologies de pointe telles que la propulsion hybride-électrique. Il s'agit de l'un des programmes de collaboration les plus importants de l'histoire de la défense européenne ' a déclaré Cédric Goubet, Président de Safran Helicopter Engines.





