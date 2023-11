Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Safran: contrat de services renouvelé avec Egyptair information fournie par Cercle Finance • 16/11/2023 à 11:25









(CercleFinance.com) - Safran Nacelles annonce le renouvellement de son contrat de services avec Egyptair Maintenance & Engineering, portant sur le support complet des inverseurs de poussée des 11 Airbus A330ceo de la compagnie.



Les services, garantis par l'équipementier de première monte (OEM), seront fournis par la station de réparation AMES (coentreprise à 50/50 de Safran Nacelles et Air France Industries KLM Engineering & Maintenance) à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis.



Ce contrat s'effectue dans le cadre de l'offre de support et services NacelleLife regroupant l'ensemble des activités après-vente de Safran Nacelles et ayant pour objectif de garantir des services réactifs, de haute qualité et au juste coût.





