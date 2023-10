Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Safran: contrat de service avec Tarmac Aerosave information fournie par Cercle Finance • 18/10/2023 à 16:53









(CercleFinance.com) - Safran a annoncé mercredi la signature d'un contrat de services avec le groupe Tarmac Aerosave, spécialisé dans le stockage, la maintenance et le démantèlement d'avions.



L'équipementier aéronautique précise dans un communiqué que ce contrat de cinq ans porte sur le support des nacelles qui équipent les avions en maintenance sur les sites français (Toulouse et Tarbes) et espagnol (Teruel) de la société.



Tarmac Aerosave aura accès aux pièces de rechange et aux grands composants de nacelles (entrées d'air, capots de soufflante, inverseurs de poussée et systèmes d'échappement) pour sa flotte d'A380, A330ceo, A330neo et A320neo, tous équipés de moteurs Leap-1A de CFM International.



La société bénéficiera également de prestations d'ingénierie de solutions de réparation ainsi que des services de maintenance, réparation et révision (MRO).



Les termes financiers du contrat n'ont pas été dévoilés.





